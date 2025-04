Tennis, media Spagna: Alcaraz salta torneo Madrid, Sinner numero uno del mondo per un anno intero

Carlos Alcaraz non giocherà il torneo Masters 1000 di Madrid. La stampa spagnola riporta la notizia come ufficiale. Il tennista murciano non potrà partecipare al torneo, che ha visto oggi l'inizio del suo tabellone principale, a causa di un infortunio all'adduttore destro. La notizia sarà confermata dallo stesso numero tre del mondo in una conferenza stampa prevista per le 12:30. I fastidi fisici alla coscia lo affliggono dalla finale persa contro il danese Holger Rune a Barcellona e i medici, dopo gli esami necessari, gli hanno consigliato di non partecipare per evitare l'aggravarsi della situazione. Il suo debutto era previsto per sabato.