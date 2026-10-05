Tennis: a Shanghai Sinner tifa per Cobolli e Berrettini contro Zverev

Luciano Darderi (n.19) e Matteo Arnaldi (n.37) sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniil Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del moscovita. Darderi entra in gara al secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefanos Tsitsipas. Arnaldi (37) esordisce contro un qualificato, in caso di successo il sanremese sarà il primo avversario di Fritz.