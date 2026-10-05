Tennis: a Shanghai Sinner tifa per Cobolli e Berrettini contro Zverev

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con cinque italiani iscritti.
Nel primo quarto, quello di Alexander Zverev, sono presenti Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, e Matteo Berrettini. Cobolli entra in gara direttamente al secondo turno contro il francese Adrian Mannarino o un qualificato. Berrettini (n.47) debutta contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.81).
Lorenzo Musetti (n.25) è l'unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton (n.3) e Frances Tiafoe (n.7) come teste di serie più alte: il sorteggio lo proietta verso un terzo turno contro Novak Djojovic.
Luciano Darderi (n.19) e Matteo Arnaldi (n.37) sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniil Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del moscovita. Darderi entra in gara al secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefanos Tsitsipas. Arnaldi (37) esordisce contro un qualificato, in caso di successo il sanremese sarà il primo avversario di Fritz.