Tennis: a Shanghai Sinner tifa per Cobolli e Berrettini contro Zverev

05 Ott 2026 - 09:49
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Flavio Cobolli agli Us Open 2026 © italyphotopress

Flavio Cobolli agli Us Open 2026 © italyphotopress

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai con cinque italiani iscritti.

Nel primo quarto, quello di Alexander Zverev, sono presenti Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, e Matteo Berrettini. Cobolli entra in gara direttamente al secondo turno contro il francese Adrian Mannarino o un qualificato. Berrettini (n.47) debutta contro lo statunitense Aleksandar Kovacevic (n.81).

Lorenzo Musetti (n.25) è l'unico italiano nel secondo quarto, che vede Ben Shelton (n.3) e Frances Tiafoe (n.7) come teste di serie più alte: il sorteggio lo proietta verso un terzo turno contro Novak Djojovic.

Luciano Darderi (n.19) e Matteo Arnaldi (n.37) sono nell'ultimo quarto, in cui ci sono Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Daniil Medvedev, numero 5. Gli azzurri sono nell'ottavo del moscovita. Darderi entra in gara al secondo turno e potrebbe incrociare subito Stefanos Tsitsipas. Arnaldi (37) esordisce contro un qualificato, in caso di successo il sanremese sarà il primo avversario di Fritz.

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