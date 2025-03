Tennis: Masters Miami, Sonego e Arnaldi fuori al secondo turno

Dopo Luciano Darderi, anche Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi non sono riusciti a superare il secondo turno al torneo Masters 1000 di Miami, che più tardi vedrà impegnato in campo anche Matteo Berrettini. Il piemontese Sonego, n.38 Atp, aveva di fronte la sfida più difficile, contro lo statunitense Taylor Fritz, n.4 al mondo e n.3 del torneo, che si è imposto in due set col punteggio di 7-6, 6-3. Un solo break conquistato dall'americano ha fatto la differenza per l'approdo al terzo turno. Più altalenante ma di durata simile (un'ora e tre quarti circa) è stato il match tra Arnaldi, n.35 del mondo, contro il ceco Tomas Machac (n.21), che ha vinto in tre set col punteggio di 6-2, 1-6, 6-3.