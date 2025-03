Tennis: Indian Wells, anche Musetti al terzo turno

Lorenzo Musetti raggiunge il terzo turno dell'Atp 1000 di Indian Wells, in California. Il 23enne carrarese n.16 al mondo ha superato il 27enne russo Roman Safiullin (n.69) con il punteggio di 5-7 7-5 6-2. Prossimo avversario di Musetti sarà il francese Arthur Fils (n.21), che ha eliminato per 6-2 6-2 il canadese Gabriel Diallo. Matteo Berrettini al terzo turno se la vedrà invece con il greco Stefanos Tsitsipas (n.9), che ha battuto 6-2 6-4 il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Stasera scendono in campo Matteo Arnaldi e Matteo Gigante, impegnati nel secondo turno rispettivamente contro il russo Andrey Rublev e lo statunitense Taylor Fritz.