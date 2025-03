Tennis, Fritz: "Resettare e ricominciare è stata chiave vittoria"

"Mi sono costruito tante chance nel corso del secondo set e speravo di chiuderla nel secondo set, diciamo che mi sono completato la vita. Ma poi lui ha alzato il livello del suo gioco nel terzo set e ho dovuto faticare. Ma dopo tutti quei match point falliti credo di aver dimostrato che riuscire a resettare per poi vincerla al terzo sia stato uno dei miei punti di forza". Così Taylor Fritz. La vittoria ai quarti di finale del Miami Open contro Matteo Berrettini consente lui di approdare per la prima volta in carriera in semifinale in un torneo dove non era mai andato oltre ai quarti; è un successo che permette lui di consolidare la quarta posizione nel ranking, e chissà che visto il rendimento altalenante di Carlos Alcaraz non possa adesso puntare a un sorpasso ai danni del murciano. Tra i numeri collezionati dall'americano - 16 ace, l'80% di punti sulla prima di servizio, 38 vincenti - spicca il suo rendimento in risposta, un dettaglio dal peso specifico enorme quando opposto a uno dei migliori servizi del circuito: "Sì, credo di aver risposto bene ma se riguardate i match che ho giocato contro Matteo vi renderete conto che ho quasi sempre risposto così contro di lui - ha raccontato il finalista degli ultimi US Open - Di solito mi piace posizionarmi più lontano dalla linea di fondo ma contro di lui sentivo che era una scelta sbagliata perché gli consentiva di preparare al meglio il suo dritto. Così ho provato ad aggredire rispondendo quasi saltando sulla sua prima, cercando di sfruttare il timing giusto e usando le mani per rubargli il tempo sul rovescio".