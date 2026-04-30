Nba: playoff, Detroit e Houston allungano serie, Cleveland va 3-2 su Toronto

30 Apr 2026 - 08:23

Tre le partite giocate nella notte per i playoff Nba. I Detroit Pistons superano 116-109 gli Orlando Magic e allungano la serie, con la franchigia della Florida ora avanti per 3-2. Sono 45 i punti per Cunningham e 23 quelli per Harris nei Pistons, a Orlando non bastano i 45 di Banchero. Scatto dei Cleveland Cavaliers nella serie contro i Toronto Raptors, grazie a una vittoria 125-120 ottenuta con i 23 punti a referto per Harden e Mobley, mentre a Toronto non bastano i 45 di Barrett. Si allunga anche la serie tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, con i texani che si impongono 99-93 anche grazie ai 22 di Jabari Smith Jr. e vanno sul 2-3 contro i californiani, a cui non bastano i 25 di LeBron James e i 22 di Reaves.

Ultimi video

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

11:28
DICH INTEGRALE PRES. FPI D'AMBROSI SRV

D'Ambrosi: "Il pugilato è crescere i giovani, farlo in maniera sana e dargli un sogno"

01:18
MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

01:27
Madrid, Sinner sfida Rafa

Madrid, Sinner sfida Rafa

02:49
Franzoni emoziona

Franzoni emoziona

01:22
Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

01:58
Volley, le squadre azzurre

Volley, le squadre azzurre

01:21
Alex Schwazer vola ancora

Alex Schwazer vola ancora

01:24
Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

01:32
Maratona, record mondiale

Maratona, record mondiale

01:23
A Madrid Sinner domina

A Madrid Sinner domina

00:43
MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

01:31
Alcaraz, crisi continua

Alcaraz, crisi continua

01:41
Nel cuore della Brignone

Nel cuore della Brignone

01:31
Sinner, ecco il Bernabeu

Sinner, ecco il Bernabeu

01:31
Conegliano senza freni

Conegliano senza freni

I più visti di Altri Sport

MCH HL SINNER - JODAR MCH

Sinner batte il baby-prodigio Jodar e va in semifinale a Madrid

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MARATONA DI LONDRA RECORD MCH

Atletica, Sawe nella leggenda: chiude la maratona di Londra sotto le 2 ore

Sinner stende Norrie

Sinner stende Norrie: vola ai quarti a Madrid

Tommasi erede di Rocchi

Tommasi erede di Rocchi: ecco il nuovo designatore

Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:23
Nba: playoff, Detroit e Houston allungano serie, Cleveland va 3-2 su Toronto
23:23
Tennis, Atp Madrid: Fils batte Lehecka e raggiunge Sinner in semifinale
23:11
Tennis, Wta Madrid: Kostyuk in semifinale, Noskova battuta
21:35
Tennis, Atp Challenger: Bellucci batte Sonego al terzo set al Sardegna Open
19:26
F1, Mekies (Red Bull): "Pausa importante per lavorare su macchine e regolamenti"