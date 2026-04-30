Nba: playoff, Detroit e Houston allungano serie, Cleveland va 3-2 su Toronto

Tre le partite giocate nella notte per i playoff Nba. I Detroit Pistons superano 116-109 gli Orlando Magic e allungano la serie, con la franchigia della Florida ora avanti per 3-2. Sono 45 i punti per Cunningham e 23 quelli per Harris nei Pistons, a Orlando non bastano i 45 di Banchero. Scatto dei Cleveland Cavaliers nella serie contro i Toronto Raptors, grazie a una vittoria 125-120 ottenuta con i 23 punti a referto per Harden e Mobley, mentre a Toronto non bastano i 45 di Barrett. Si allunga anche la serie tra Los Angeles Lakers e Houston Rockets, con i texani che si impongono 99-93 anche grazie ai 22 di Jabari Smith Jr. e vanno sul 2-3 contro i californiani, a cui non bastano i 25 di LeBron James e i 22 di Reaves.