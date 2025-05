"Le partite possono girare sul punto secco. 2026? Speriamo di vincere la terza volta. In singolo forse giocherò l`ultima partita a Parigi, ma di sicuro è l`ultimo anno. In doppio vorrei continuare, spero il fisico rimanga solido". Così Sara Errani in conferenza stampa dopo la vittoria agli Internazionali di Roma in doppio.