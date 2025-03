Tennis, Draper: "Ho grandi ambizioni, battere Alcaraz mi ha dato fiducia"

"Questo torneo lo guardavo da piccolo, ammirando tutti i campioni che passavano su questi campi. E vincere qui, adesso, significa tutto per me. Prima del match avevo tanti dubbi, mi ero immaginato ogni tipo di scenario. Ma alla fine sono riuscito ad andare oltre questi dubbi e sono molto orgoglioso di quello che ho ottenuto". Così il britannico Jack Draper vincitore del Masters 1000 di Indian Wells, superando in finale Holger Rune. "La vittoria contro Alcaraz ha avuto una grande rilevanza, su quello che è accaduto in finale. Contro Rune sono entrato in campo deciso e sapevo perfettamente cosa fare. Ho provato subito delle sensazioni positive che non mi hanno più abbandonato. In allenamento potevo già esprimere un tennis così importante, ma trasformare quelle prestazioni in grandi partite non è mai scontato. Per di più, farlo su un grande palcoscenico come questo è qualcosa di davvero enorme, per me", ha aggiunto.