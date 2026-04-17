Nuoto, Assoluti: Sara Curtis migliora suo record italiano nei 50 stile

17 Apr 2026 - 12:33
Sara Curtis © IPA

Sara Curtis © IPA

 Agli Assoluti primaverili di Riccione la piemontese Sara Curtis ha migliorato in batteria il proprio record italiano nei 50 stile libero fissando il nuovo limite a 24"29, quarta prestazione mondiale stagionale. La classe 2006 ha ritoccato di 12 centesimi il precedente miglior tempo. "Sono felicissima. Sapevo che i 50 mi sarebbero venuti bene - racconta Curtis, vice campionessa europea in vasca corta - Ieri ero un po' contrariata, perché avrei voluto fare il tempo anche nei 100 stile, ma va benissimo così. Voglio onorare fino alla fine questi Assoluti, per essere poi protagonista quest'estate (dal 1° al 16 agosto ci saranno gli Europei a Parigi, ndr)". In quest'edizione, Curtis aveva già siglato il record italiano nei 50 dorso, conquistando l'oro con il tempo di 27"33.

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