Tennis, Djokovic batte per la ventesima volta Monfils: è record

Nel 20esimo incontro tra Novak Djokovic e Gaël Monfils, il risultato non ha tradito la tradizione: come nelle precedenti 19 sfide, a trionfare è stato il serbo, che ha superato a Brisbane il francese con un netto 6-3, 6-3. Djokovic, galvanizzato dalla presenza dei figli in tribuna e in ottima forma, ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità, avanzando così ai quarti di finale, dove affronterà Opelka, vincitore su Arnaldi. Nel tennis, ogni giocatore ha un avversario che rappresenta una vera e propria "bestia nera". Per Richard Gasquet è stato Rafael Nadal, con cui ha perso tutte le 18 sfide disputate, mentre per Ferrer e Youzhny la figura spaventosa è stata Roger Federer, con cui hanno subito 17 sconfitte in altrettante occasioni. Tuttavia, il bilancio più unilaterale della storia riguarda proprio Djokovic e Monfils: nella loro carriera, il francese non è mai riuscito a battere il serbo, con 20 sconfitte su 20 incontri. Anche in questa occasione, la solidità e la precisione di Djokovic hanno fatto la differenza, concretizzando tutte e tre le palle break avute, mentre Monfils ha avuto solo una possibilità di break, senza riuscire a sfruttarla. Djokovic ha gestito il match con autorità, vincendo in 1 ora e 14 minuti. Al termine del match, il serbo ha celebrato la vittoria con il gesto del violino e del sassofono, come richiesto dai suoi figli, che per la prima volta lo hanno accompagnato in questa trasferta a Brisbane.