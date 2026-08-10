Tennis: Atp Montreal, Shelton batte Fonseca e approda ai quarti

10 Ago 2026 - 08:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il campione in carica Ben Shelton ha posto fine alla corsa del 19enne Joao Fonseca al National Bank Open presented by Rogers, il Masters 1000 di scena quest'anno a Montreal. Lo statunitense ha sconfitto il giovane brasiliano con il punteggio di 6-3 7-6(3), firmando così il secondo successo in altrettanti confronti diretti. Unico Top 10 rimasto in tabellone, Shelton ha raggiunto così i quarti di finale e mantiene vive le ambizioni di conquistare il suo quarto titolo stagionale, dopo i trionfi ottenuti a Dallas, Monaco di Baviera e Stoccarda. Per un posto in semifinale affronterà Jakub Mensik in un match che metterà di fronte gli unici due giocatori ancora in corsa con un titolo Masters 1000 all'attivo. Campione a Miami nel 2025 in finale su Novak Djokovic, il ceco ha superato 6-4 7-5 l'olandese Botic van de Zandschulp, che al secondo turno aveva eliminato a sorpresa la quarta testa di serie Daniil Medvedev. 

Ultimi video

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

02:24
Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

Sinner ko, Mastria: "Agli US Open sarà difficile"

01:28
Berruti simbolo del boom

Berruti simbolo del boom

03:44
Il sogno di Celeste

Il sogno di Celeste

01:33
Berruti, l'angelo dei 200

Berruti, l'angelo dei 200

01:35
DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

00:55
DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

00:31
MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

02:26
Il fenomeno Doualla

Il fenomeno Doualla

00:31
Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

01:09
DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

00:26
Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

Lo show delle Estathé 3x3 Italia Finals

01:14
"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

"Mondiale? Proveremo a competere contro ogni squadra". Olbis Andrè racconta il percorso di avvicinamento ai prossimi mondiali in Germania.

01:27
Delusione in acque libere

Delusione in acque libere

01:27
Europei a Varese

Europei a Varese

01:43
ITW JACOBS DICH

Jacobs 5 anni dopo l'oro olimpico: "Io tornato quello di Tokyo? Non me ne sono mai andato..."

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI PRE-EUROPEI DICH

Nadia Battocletti: "Voglio un'altra doppietta d'oro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PELLACANI DICH

Pellacani: "Ci vorrà qualche giorno per capire l'impresa che ho fatto"

Doualla, bronzo da sogno

Doualla, bronzo da sogno

DICH ZAYNAB DOSSO PRE-EUROPEI DICH

Dosso pre Birmingham: "Sono maturata"

MCH DARDERI AI QUARTI A MONTREAL MCH

Tennis, Darderi ai quarti di Montreal

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:40
Canottaggio, Mondiali universitari: 11 barche azzurre in Canada dal 13/8
15:15
Berruti, i funerali mercoledì mattina a Stroppiana in forma privata
14:50
Morte Berruti, Abodi: "Uomo d'altri tempi, ora continua sua corsa in un'altra dimensione"
13:25
Atletica, Kenya ufficializza la candidatura di Nairobi per i Mondiali 2029
13:17
Nuoto, Europei: Quadarella in finale 800 sl con miglior tempo