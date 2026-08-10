Tennis: Atp Montreal, Shelton batte Fonseca e approda ai quarti

Il campione in carica Ben Shelton ha posto fine alla corsa del 19enne Joao Fonseca al National Bank Open presented by Rogers, il Masters 1000 di scena quest'anno a Montreal. Lo statunitense ha sconfitto il giovane brasiliano con il punteggio di 6-3 7-6(3), firmando così il secondo successo in altrettanti confronti diretti. Unico Top 10 rimasto in tabellone, Shelton ha raggiunto così i quarti di finale e mantiene vive le ambizioni di conquistare il suo quarto titolo stagionale, dopo i trionfi ottenuti a Dallas, Monaco di Baviera e Stoccarda. Per un posto in semifinale affronterà Jakub Mensik in un match che metterà di fronte gli unici due giocatori ancora in corsa con un titolo Masters 1000 all'attivo. Campione a Miami nel 2025 in finale su Novak Djokovic, il ceco ha superato 6-4 7-5 l'olandese Botic van de Zandschulp, che al secondo turno aveva eliminato a sorpresa la quarta testa di serie Daniil Medvedev.