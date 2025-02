Tennis, Cobolli perde con Shelton all'esordio ad Acapulco

Nonostante un match tutto cuore e spettacolo, prosegue il momento poco Felice di Flavio Cobolli, uscito di scena al primo turno anche all' "Abierto Mexicano Telcel", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.585.410 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Il 22enne romano, n.39 ATP, ha ceduto per 7-6(4), 7-6(4), dopo oltre due or di lotta, al mancino statunitense Ben Shelton, n.14 del ranking e quinto favorito del seeding. Per Flavio, che nel dodicesimo gioco della seconda frazione non ha sfruttato due set-point (con l'americano al servizio), è la quinta sconfitta di fila all'esordio.