Tennis, Cahill: "Sinner ragazzo straordinario, Italia sia fiera di lui"

Sull'ultima straordinaria stagione, piena di successi, ma anche di ostacoli, Cahill ha poi rivelato un aneddoto che spiega tutta la maturità di Sinner e la capacità con cui ha gestito ogni momento. "Ha affrontato una situazione complicata e, anche se sapeva di non aver fatto nulla di sbagliato, non sapeva quale sarebbe stato il verdetto finale", ha detto. "Una cosa incredibile che mi ha detto Jannik di recente, e che non gli ho insegnato io, ma è venuta direttamente da lui, è stata questa: 'Non preoccuparti delle critiche di chi non accetteresti consigli'. Questa è una frase già nota, ma il fatto che sia venuta da lui mi ha colpito. È un ragazzo maturo, un bravo ragazzo. L'Italia è giustamente fiera di lui, e non c'è nulla di cui non essere orgogliosi", ha poi rivelato.