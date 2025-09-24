Tennis: Bronzetti ko all'esordio a Pechino, passa Rakhimova

Subito eliminata Lucia Bronzetti nel "China Open", penultimo WTA 1000 della stagione. Sul Moon Court di Pechino, l'azzurra reduce dalla BJK Cup di Shenzhen dove non era scesa in campo perché in non perfette condizioni, è stata sconfitta i due set per 6-4 6-1, in un'ora e 19 minuti di partita, dalla russa Kamilla Rakhimova, n.89 del ranking. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Jasmine Paolini che farà il suo esordio con la lettone Anastasija Sevastova, n.221 WTA .