Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: Bronzetti ko all'esordio a Pechino, passa Rakhimova

24 Set 2025 - 18:07
© Getty Images

© Getty Images

Subito eliminata Lucia Bronzetti nel "China Open", penultimo WTA 1000 della stagione. Sul Moon Court di Pechino, l'azzurra reduce dalla BJK Cup di Shenzhen dove non era scesa in campo perché in non perfette condizioni, è stata sconfitta i due set per 6-4 6-1, in un'ora e 19 minuti di partita, dalla russa Kamilla Rakhimova, n.89 del ranking. Ingresso in gara direttamente al secondo turno, invece, per Jasmine Paolini che farà il suo esordio con la lettone Anastasija Sevastova, n.221 WTA . 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

I più visti di Altri Sport

DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:03
Nuoto, coppa del mondo fondo: gli azzurri per tappa italiana a Golfo Aranci
19:33
Vaticano: il 4 ottobre Csi festeggia gli 80 anni con il passaggio della Porta Santa
19:13
Basket, Polonara: domani il trapianto di midollo
18:29
Tennis, Becker: "Rimpiango di aver vinto Wimbledon a 17 anni"
18:25
Ciclismo, Giro Emilia: "Israele? Decisione è dell'Uci, noi invitiamo migliori"