Nuoto, coppa del mondo fondo: gli azzurri per tappa italiana a Golfo Aranci

Roma, 24 set. (LaPresse) - L'Italia vicecampione del mondo è pronta a dare spettacolo in Costa Smeralda. Venerdì 10 e sabato 11 ottobre torna lo spettacolo della tappa italiana di coppa del mondo sulla dieci chilometri a Golfo Aranci, arricchita di molteplici attività collaterali previste nel villaggio. Golfo Aranci, che per il terzo anno ospita la coppa del mondo di nuoto in acque libere, è la quarta tappa del circuito iridato 2025 dopo Soma Bay, Ibiza e Setubal. Trentadue gli atleti azzurri convocati con Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico e poker d'argento iridato a Singapore, che guida la classifica femminile con 1800 punti e che proverà a vincere il titolo generale. Tra gli uomini, dove conduce il francese Marc Antoine Olivier con 1950 punti, Andrea Filadelli e Dario Verani sono terzi con 1450 punti ma ancora in gioco considerando quelli messi in palio (800 per il vincitore). Mancherà il capitano e inossidabile Gregorio Paltrinieri che non aveva velleità in classifica ma c'è curiosità per la convocazione del suo "gemello diverso" del fondo in piscina, Gabriele Detti, già iridato degli 800 stile libero e due volte bronzo olimpico e per anni compagno di stanza al Centro Federale - Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia, che per la prima volta si tuffa nelle acque libere in cerca, forse, di nuove sensazioni e nuovi stimoli. Torna dopo un lungo stop forzato dall'operazione alla spalla il neo papà Domenico Acerenza, quarto alle Olimpiadi di Parigi per appena sei decimi dall'ungherese David Betlehem.