Basket, Polonara: domani il trapianto di midollo

"Sono pronto per il trapianto. Non vedo l'ora di iniziare e ci vediamo presto in campo". Con questo messaggio postato sui suoi profili social il cestista della Dinamo Sassari Achille Polonara ha voluto ringraziare i tanti tifosi e amici del supporto dimostratogli poche ora prima del trapianto di midollo, dopo aver trovato un donatore compatibile al 90% arrivato dagli Usa. Fonti della società sassarese hanno confermato a LaPresse che l'intervento è previsto per domattina al reparto di ematologia dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. Al momento non ci sono aggiornamenti sulle condizioni dell'atleta, ma maggiori informazioni verranno comunicate nella giornata di domani.