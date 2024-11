TENNIS, BOLELLI-VAVASSORI: "BELLA STORIA DA RACCONTARE CE LO MERITIAMO"

"Una bella storia da poter raccontare. Ce lo siamo meritato, adesso ce la mettiamo tutta e ce la godiamo". Nel giorno dedicato al blue carpet delle otto coppie di doppio delle Nitto Atp Finals, a Torino l'attenzione è tutta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due campioni azzurri, che scaldano il tifo di casa, dopo avere partecipato alla cerimonia di presentazione durante l'inaugurazione del Fan Village, hanno incontrato i giornalisti in conferenza stampa, dove hanno ribadito la loro gioia e determinazione. "È una grandissima emozione - dice Bolelli -. L'anno scorso non avevo un ranking altissimo e non pensavo di essere qua oggi, ma la finale di Melbourne ci ha dato molta fiducia. Le Finals sono sempre state il nostro sogno e obiettivo, abbiamo tanta voglia di far bene e daremo il massimo. Ho la fortuna di giocarle con grandi amici, prima Fabio (Fognini ndr) ora Wave . Con lui abbiamo lavorato tanto quest'anno, ce lo siamo meritato e adesso ce lo godiamo" "Un sogno che si realizza" anche per Vavassori, che gioca davvero in casa, essendo torinese. "Sono felice - dice - di poter condividere questo momento con le persone che mi hanno visto crescere, è una bella storia da poter raccontare e, perché no, che può ispirare generazioni future. Dico ai giovani che, se hanno un obiettivo, lavorino per raggiungerlo, perché ce la possono fare. Ci stiamo godendo questo momento - conclude - e non vediamo l'ora di entrare in campo e dare tutto".