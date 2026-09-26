Nba: Curry rinnova per 2 anni coi Warriors e rinuncia a 20 milioni

Stephen Curry non cambia maglia e si appresta a restare a vita a Golden State, franchigia in cui è stato scelto al Draft nel 2009. Il numero 30 ha firmato un rinnovo contrattuale per due stagioni con i Warriors per 116 milioni di dollari complessivi, una cifra astronomica ma di 20 milioni inferiore al massimo salariale concesso per le stelle Nba. Una mossa che consente alla squadra di avere margini di manovra più ampi sul mercato nell'ingaggiare giocatori dai contratti più onerosi. Curry sarà comunque il primo cestista della storia Nba a ricavare più di 600 milioni in carriera dai soli guadagni maturati sul campo.