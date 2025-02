Tennis, Binaghi: "Sinner? Rinuncia a Masters 1000 giusto vantaggio agli altri"

"I prossimi Internazionali d'Italia a Roma ce li ricorderemo per molto tempo, alla luce dell'esperienza dello scorso anno, questa volta ci sarà il 100% perché Sinner non potrà infortunarsi nelle settimane precedenti come è successo lo scorso anno. Ci stiamo preparando, la prevendita si è improvvisamente impennata in questi giorni, Sinner continuerà a difendere il suo primato in contumacia, perché non potrà essere sul campo nei prossimi tornei ma ha dimostrato che il suo livello è così alto che, fatemi fare una battuta, rinunciare a due o tre master 1000 è il giusto vantaggio al resto del mondo". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, ospite a Gr Parlamento de 'La politica nel pallone', su Rai Radiouno. "A Roma stiamo adeguando il sito, con maggiori superfici, tribune e servizi adeguandole ai tornei di tutti il mondo. Vincerà un italiano o una italiana, lascia decidere a voi chi. Il nuovo Centrale con la copertura? Credo e spero nel 2028, è da 12 anni e più che chiediamo che questo Centrale possa essere adeguato, non tanto con la copertura quanto per i 2500 posti per i quali è ancora in deroga. La capienza del nuovo centrale? Almeno a 12.500 posti", ha aggiunto.