Tennis, Binaghi: "Sinner come una F1, deve pensare a prossimi 10 anni"

Binaghi ricorda che lo stop "non è frutto di un trauma o di una rottura, ma un'infiammazione difficile da gestire. Ergo, bisogna aver pazienza e andarci molto cauti. Se lo staff di Sinner avrebbe dovuto comunicare meglio sulle sue condizioni fisiche? Sapere di più, ai fini della salute di Jannik, sarebbe stato totalmente ininfluente. Conta che venga curato nel migliore dei modi e che sappia come in caso di bisogno la federazione sia pronta a correre. Proprio come nei giorni scorsi" quando "ci ha chiesto la disponibilità della macchina laser che era nella dotazione del professor Parra". Nel 2024 Binaghi era accanto a Sinner quando annunciò la rinuncia agli Internazionali di Roma per i problemi all'anca. "Peggio allora o ieri mattina? Più traumatizzante allora - risponde il presidente della Fitp - In quell'anno c'era un'attesa spasmodica per la sua presenza, dal 1976 Panatta nessun italiano aveva più trionfato al Foro Italico e lui arrivava sospinto dai pronostici. Adesso ha vinto gli Internazionali, due volte di fila Wimbledon, cinque Master 1000 di fila e due volte consecutive le Finals. Fa male, la sua assenza a Torino è dolorosa, però il momento è diverso". L'assenza di Sinner potrebbe pesare sulle Finals di Torino, al via il 15 novembre. "Facciamo gli scongiuri, ma ci saranno Cobolli e in doppio Bolelli-Vavassori - afferma Binaghi - Se me l'avessero detto all'inizio di questa avventura non ci avrei mai creduto. Le Finals sono uno spettacolo ormai consolidato anche a Torino, più forte anche dell'assenza del suo protagonista principale. Come Wimbledon, per fare l'esempio più eclatante".