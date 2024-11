TENNIS, BINAGHI: "SENTENZA TAS SU SINNER? HO UN PO' DI PAURA"

Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, è tornato a parlare del caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner. Non nascondendo un po' di preoccupazione. "Tutto il mondo è convinto che si sia trattato di un incidente e che non bisogna con Sinner, giovane di grande correttezza, di raffinata intelligenza, parlare di doping. Ma non le nascondo che, trattandosi di un giudizio di terzi, un po’ di paura ce l’ho", ha detto al Corsera. Sinner fa troppe pubblicità? "Gliel’ho detto. Ma conti alla mano mi hanno dimostrato che da n. 1, quanto a sponsor e pubblicità, rientra nella media di Federer e Nadal".