Tennis, Binaghi: "Contributi? Metodo assistenzialista non premia i meriti del campo"

"L'analisi di Sport e Salute sulle Federazioni è un lavoro di alta qualità, capace di fotografare e valutare con precisione i risultati sportivi e la solidità di ogni singola entità. Proprio per questo riteniamo che sia necessario iniziare finalmente a pubblicare anche la classifica risultante per avere una lettura nitida del valore prodotto sul campo in totale trasparenza". È il commento di Angelo Binaghi, presidente della Fitp, in una nota. "Per quanto riguarda invece la distribuzione di risorse finanziarie che ne consegue è evidente come il riconoscimento di solo il 15% dei meriti che esso stesso attribuisce a ogni singola Federazione configuri un sistema di tipo assistenzialista, non premiando in modo adeguato i meriti che vengono riconosciuti e togliendo risorse a chi le ha guadagnate sul campo", ha aggiunto. La Fitp ha infatti guadagnato il 15% in più dello scorso anno, ovvero il massimale previsto dal metodo di Sport e Salute che accompagna la crescita equilibrata di tutto il sistema. Binaghi, però, ha concluso: "Allo stesso tempo, un sistema moderno dovrebbe essere uno strumento di programmazione e non limitarsi a valutazioni ex post di fine anno. Conoscere criteri e parametri all'inizio dell'anno consentirebbe infatti allo Stato di definire in modo chiaro e preciso gli obiettivi che si vogliono conseguire e alle Federazioni una pianificazione più consapevole e strategica".