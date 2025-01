Tennis, Binaghi: "Confido Sinner venga con noi al Quirinale"

"Sinner verrà al Quirinale? Io sono partito prima di lui, sono dall'altra arte del mondo e non ho avuto modo di sentirlo. Confido che Jannik, che è stato l'artefice più importante di questa cavalcata del 2024, che ha avuto tantissimi protagonisti e protagoniste, sia con noi dal presidente Mattarella per una celebrazione straordinaria che ci riempie di gioia". Lo ha detto il presidente della Fitp Angelo Binaghi a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento in merito all'incontro in programma mercoledì al Quirinale per celebrare tutti i successi ottenuti dal tennis italiano l'anno scorso. "Non lo so ancora, devo decidere", ha dichiarato nelle scorse ore il vincitore degli Australian Open a margine dello shooting fotografico con il trofeo dello Slam.