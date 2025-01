Tennis, Billie Jean King Cup: Italia ammessa direttamente alle Finals

L'International Tennis Federation (ITF) ha annunciato che l'Italia, detentrice del titolo, è qualificata di diritto per la fase finale della Billie Jean King Cup che da quest'anno, come per la Coppa Davis, prevede un tabellone a eliminazione diretto con otto nazioni al via. Oltre all'Italia, è qualificata di diritto anche la nazione ospitante che sarà annunciata giovedì 23 gennaio in occasione del sorteggio per i Qualifiers del prossimo aprile che definiranno le altre sei nazioni presenti alle Finals. Per poter completare la transizione dal formato del 2024, che prevedeva una fase finale con 12 nazioni divise in quattro gironi da tre, è stato necessario fare qualche aggiustamento anche per quanto riguarda la fase di qualificazione. Ai Qualifiers, infatti, hanno avuto accesso 18 nazioni che saranno suddivise in sei gruppi da tre. Le sei vincitrici dei gironi si qualificheranno per le Finals. Dal 2026, poi, i Qualifiers torneranno ad essere scontri diretti in casa di una delle due nazioni in campo.