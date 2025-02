Tennis, Bertolucci: "Silenzio giocatori italiani su Sinner mi ferisce"

"L' assordante silenzio di quasi tutti i giocatori italiani sul caso di Jannik Sinner mi ferisce". Lo ha scritto su X l'ex capitano di Coppa Davis Paolo Bertolucci a proposito della sospensione di 3 mesi di Sinner dopo il patteggiamento con la Wada per il caso Clostebol. A chi gli fa notare le parole di Filippo Volandri, Bertolucci ha replicato: "Volandri non è un giocatore e tre tennisti mi sembrano pochi". Il riferimento è alle parole di Vavassori, Berrettini e Nardi unici in queste ore a esprimere solidarietà nei confronti del numero 1 del mondo.