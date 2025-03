Tennis, Berrettini: "Troppo critico con me stesso: devo perdonarmi di più"

"La persona che odio di più quando gioco sono io, devo imparare a perdonarmi di più", queste alcune parole di Matteo Berrettini, ospite del podcast "Tintoria". "Gli sport con le racchette sono gli sport delle scuse - ha aggiunto -. Ma a me hanno insegnato che gli alibi nel tennis non esistono, devi essere un robot". Parlando del successo in Coppa Davis ha scherzato definendo la squadra come "non male", per questo è "difficile lamentarsi". E poi ancora: "Io guardo sempre al bene comune, sono un grande uomo squadra. Tratto gli altri molto meglio di come tratto me stesso. E credo che questo essere così duro con me stesso mi abbia portato a certi livelli, quindi ho paura a lasciare andare quella parte di me".