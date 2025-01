Tennis, Berrettini: "Siamo grande squadra, in particolare un ragazzo altoatesino..."

"E' una emozione grandissima essere qui, l'anno scorso ero in una veste diversa e da questi ragazzi e ragazze ho preso l'ispirazione per tornare e riportare a casa questa bellissima coppa". Così Matteo Berrettini nel suo discorso al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Il mio sentimento è di felicità, grazie alla mia famiglia sono riuscito a tornare ai miei livelli. Abbiamo la fortuna di avere una squadra molto lunga, in particolare c'è un ragazzo altoatesino che ci ha aiutato un pochino....", ha aggiunto Berrettini. "Vorrei ringraziare Filippo Volandri che mi ha sempre aiutato nonostante i risultato non arrivassero, così come a Tatiana Garbin che ci ha dimostrato con il suo esempio che lottare vale sempre la pena", ha detto ancora Berrettini. "Ora l'obiettivo non è semplice da fissare, è stata una annata speciale ricca di successi ma noi proveremo a fare il nostro meglio. Ma la cosa importante è portare gioia ed emozioni nelle case degli italiani che guardano il tennis", ha concluso Berrettini.