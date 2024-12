Tennis, Berrettini carico per Brisbane: "Voglio una stagione piena di tornei"

"Il Brisbane International è probabilmente uno degli Atp 250 con il miglior tabellone nel circuito, a inizio stagione tutti vogliono giocare bene dopo la preparazione. Ogni match può essere difficile, ma mi sono allenato tanto e darò il mio meglio". Così Matteo Berrettini in un'intervista per i media ufficiali del torneo australiano, al via il 29 dicembre, al quale sono iscritti oltre a Novak Djokovic, anche Grigor Dimitrov (n.10 Atp), Holger Rune (n.13), Frances Tiafoe (n.18) e anche l'australiano Nick Kyrgios, che giocherà anche il doppio, insieme col serbo. "Ho lavorato tanto per essere qui - ha detto tra l'altro il romano ora n34 al mondo - L'anno scorso mi era mancato giocare in Australia. Sono molto carico. Due anni fa a Brisbane abbiamo fatto un gran percorso in United Cup, quest'anno spero di andare avanti nel torneo". Per il momento, Berrettini non si pone dei traguardi, ma auspica che la sua "sia una stagione piena di tornei e di match".