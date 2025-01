Alex Michelsen ha firmato la prima sorpresa dell'Australian Open 2025. Il ventenne USA ha sconfitto 7-5, 3-6, 6-2, 6-4 Stefanos Tsitsipas e festeggiato la prima vittoria contro un Top 20 negli Slam, la quinta in carriera. Il greco ha subito invece la nona eliminazione al primo turno in un major, la seconda all'Australian Open dove non perdeva all'esordio dal suo debutto nel torneo nel 2018.