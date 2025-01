Tennis: Australian Open sempre più ricco, 2,1 milioni ai vincitori

Australian Open sempre più ricco. I premi per vincitori e partecipanti al primo Slam della stagione sono infatti aumentati. L'edizione del 2025 prevede infatti un monempremi totale di 58 milioni di euro, ovvero l'11,6% in più rispetto al 2024. La qualificazione al primo turno del torneo australiano vale ben 79.300 euro (12.000 in più del 2024); mentre per il vincitore sono previsti 2,1 milioni di euro. Prosegue dunque il trend degli ultimi anni nell'Happy Slam. Dal 2016 il prize money complessivo dell'ultimo Slam dell'anno è aumentato del 119%, e del 36% soltanto negli ultimi cinque anni.