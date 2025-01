Tennis, Australian Open: numero 1 Sabalenka prima finalista

La numero 1 del mondo Aryba Sabalenka è la prima finalista del torneo femminile agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. La tennista bielorosussa, bicampionessa in carica a Melbourne, numero 1 del seeding, ha battuto in due set la spagnola Paola Badosa, numero 12 del mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2. Nella sua terza finale di fila in Australia Sabalenka attende la vincente della seconda semifinale tra la polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo e del seeding, e l'americana Madison Keys numero 14.