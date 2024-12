Tennis: Australian Open, dieci italiani al via nelle qualificazioni

Dieci gli italiani nelle qualificazioni dell'Australian Open 2025, sei in singolare maschile e quattro in singolare femminile. Tra gli uomini Mattia Bellucci (numero 103 della classifica Atp), che punta alla prima qualificazione a Melbourne, è l'italiano con la miglior classifica nella lista degli iscritti. A Melbourne saranno nelle qualificazioni anche Francesco Passaro (108), Matteo Gigante (141), Gianluca Mager (230), Federico Arnaboldi (231) e Giulio Zeppieri che si è iscritto grazie al ranking protetto di numero 171. Il mancino di Latina l'anno scorso ha debuttato in uno Slam e vinto la prima partita contro il serbo Dusan Lajovic prima di cedere contro Cameron Norrie dopo essere stato in vantaggio di due set. Nelle qualificazioni femminili ci sarà Sara Errani (105 Wta), alla 17ma partecipazione complessiva all'Australian Open dove ha raggiunto i quarti nel 2012. Nella lista delle iscritte anche Martina Trevisan (124), Lucrezia Stefanini (147) che a Melbourne ha debuttato in uno Slam nel 2023, e Giorgia Pedone (196), protagonista nella finale di Serie A1 a Torino.