Tennis, Atp Umago: Tseng batte Zeppieri e ora trova Darderi

Si chiude al primo turno il percorso di Giulio Zeppieri nel main draw del Plava Laguna Croatia Open Umag, l'ATP 250 da 35 anni in programma nel calendario ATP (montepremi 596.035), di scena allo Stella Maris, uno dei resort più noti della città, meta turistica estiva molto rinomata in Croazia e non solo. Il mancino di Latina (290) cede 75 64 al primo turno il taiwanese Chun-Hsin Tseng (101) che aveva battuto tre volte in altrettanti confronti diretti: due volte sulla terra battuta nei Challenger (in semifinale a Barletta nel 2021, negli ottavi a Zadar nel 2023), l'ultima nelle qualificazioni al Masters 1000 di Indian Wells del 2025. Tseng sarà il primo avversario di Luciano Darderi, tornato in Top 50 grazie al titolo vinto a Bastad, che è testa di serie numero 2 ed esordirà direttamente negli ottavi di finale.