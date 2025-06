Taylor Fritz è il primo finalista del Boss Open, sull'erba di Stoccarda (ATP 250 - montepremi 751.630 euro). Il tennista americano, numero 2 del seeding, ha battuto in semifinale il canadese Felix Auger-Aliassime (4) per 6-4, 7-6 (5). In finale Fritz affronterà il vincente dell'altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev e l'americano Ben Shelton.