Tennis, Atp Rotterdam: Sonego, Cobolli e Berrettini in tabellone

Tris di azzurri al via nel tabellone principale dell''ABN AMRO Open' (ATP 500 - montepremi 2.563.150 euro) che si sta disputando sul veloce indoor della 'Rotterdam Ahoy' della città olandese. Ha 'pescato' male Lorenzo Sonego, n.35 Atp dopo i primi quarti Slam ottenuti a Melbourne, che deve vedersela subito con il danese Holger Rune, n.12 del ranking e quinto favorito del seeding, che sta avendo problemi a ritrovare la quadra del suo tennis, come dimostra anche la sconfitta rimediata in Davis contro il serbo Medjedovic, n.94 Atp, campione delle Next Gen ATP Finals del 2023. Il 21enne di Gentofte ha vinto entrambi i confronti precedenti con il 29enne torinese, disputati negli ottavi a Metz nel 2021 e negli ottavi a Sofia nel 2022, sempre sul veloce indoor. Ostacolo complicato anche per Flavio Cobolli, n.34 del ranking - che United Cup a parte, cerca ancora la sua prima vittoria in un torneo Atp in questo 2025, iniziato con un problema alla coscia destra -, sorteggiato al primo turno contro il polacco Hubert Hurkacz, n.21 Atp ed ottava testa di serie, anche lui non in un gran momento di forma. Il 27enne di Wroclaw ha vinto entrambe le sfide precedenti con il 22enne romano, al primo turno sull'erba di Halle e negli ottavi del Masters 1000 sul cemento di Cincinnati sempre lo scorso anno. Matteo Berrettini, n.33 Atp, debutta invece contro l'olandese Tallon Griekspoor, n.46 del ranking, avversario da prendere sempre con le molle, specialmente sul veloce indoor. Tra il 28enne romano, che in questo 2025 ha vinto fin qui un match soltanto (contro Norrie, all'esordio nell'Australian Open), ed il coetaneo di Haarlem, reduce dai quarti a Montpellier, non ci sono precedenti. Assente il campione in carica e numero uno del mondo Jannik Sinner, che ha deciso di prendersi una pausa dopo il trionfo bis all'Australian Open, a guidare il seeding è lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.3 Atp. In gara altri tre top ten: il russo Daniil Medvedev, n.7 Atp, l'australiano De Minaur, n.8 Atp, e l'altro russo Andrey Rublev, n.10 Atp.