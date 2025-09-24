Tennis: Atp Pechino, Bolelli e Vavassori a caccia di punti per Finals doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori cercano a Pechino punti importanti per avvicinare la qualificazione alle Nitto ATP Finals. Sono teste di serie numero 4 nel tabellone di doppio del 'China Open', l'ATP 500 in programma dal 25 settembre al primo ottobre al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino (montepremi $4.016.050). Il torneo si svolge contemporaneamente al WTA 1000. Sesti nella Race to Turin, la classifica basata sui soli risultati stagionali delle coppie di doppio che offre un quadro aggiornato della corsa per un posto a Torino, Bolelli e Vavassori hanno conquistato a Washington (ATP 500) il quarto titolo stagionale, il settimo complessivo su 13 finali disputate. Si sono infatti imposti al "Mubadala Citi DC Open" battendo in finale il monegasco Hugo Nys e il francese Edouard Roger-Vasselin. Nel 2025, prima del successo nella capitale USA, avevano trionfato in due ATP 500, a Rotterdam e Amburgo, e all'ATP 250 di Adelaide. Negli Slam in stagione hanno raggiunto la finale all'Australian Open, gli ottavi al Roland Garros, sono stati eliminati al primo turno a Wimbledon e al secondo allo US Open. Al primo turno debutteranno affrontando il francese Benjamin Bonzi e l'olandese Tallon Griekspoor.