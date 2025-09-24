Logo SportMediaset
Tennis, Sinner pronto al rientro: "Sto lavorando su cose nuove"

24 Set 2025 - 10:46

"Dopo gli US Open mi sono preso una bella pausa e adesso corpo e testa sono in gran forma. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile, ovviamente i primi turni non sono mai semplici da affrontare e staremo a vedere domani, speriamo comunque di riuscire a giocare un buon tennis". Così Jannik Sinner nel corso del media day dell'ATP500 di Pechino, torneo in cui l'anno scorso fu sconfitto da Carlos Alcaraz in finale e che quest'anno lo vedrà esordire contro il croato Marin Cilic. Nella testa, oltre alle immagini dell'ultimo atto degli US Open, risuonano ancora le parole con cui Sinner si congedò dagli Stati Uniti: la volontà di aggiungere qualcosa di nuovo al suo gioco. "Ciò che ho dovuto affrontare quest'anno non è stato facile - ha aggiunto come riporta Supertennis - ho iniziato con un gran torneo in Australia e poi è successo quello che è successo". "Non ho giocato molti tornei importanti, questo è solo l'ottavo evento che gioco nell'anno, non sono molti e siamo già verso il finale di stagione - ha riflettuto Sinner parlando con i media - Abbiamo riflettuto a lungo su quella finale e adesso stiamo lavorando su alcune cose nuove".

