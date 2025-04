Tennis: Atp Montecarlo, Bellucci ko nel turno decisivo delle qualificazioni

Mattia Bellucci esce di scena al turno decisivo delle qualificazioni del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, dotato di un montepremi di 6.128.940 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il 23enne mancino di Busto Arsizio, n.71 del ranking, reduce dal suo primo quarto sul 'rosso' raggiunto a Marrakech (stoppato da Griekspoor), dopo aver battuto in tre all'esordio nelle 'quali' l'ex top-ten britannico Cameron Norrie, n.86 Atp, ha ceduto per 6-1 6-2, in un'ora e nove minuti di gioco, all'ungherese Fabian Marozsan, n.80 del ranking, mai affrontato prima in carriera.