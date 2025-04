Lorenzo Musetti si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, in corso sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro ha battuto in rimonta in tre set il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 6-1, 5-7, 2-6 in due ore e 19' minuti di gioco. Musetti, numero 16 del ranking Atp, affronterà agli ottavi Matteo Berrettini, che ieri ha battuto il numero due al mondo Alexander Zverev.