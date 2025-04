Alexander Zverev si qualifica per la semifinale del BMW Open by Bitpanda (ATP 500 - 2.500.000 euro di montepremi) in corso sui campi in terra battuta a Monaco di Baviera. Il tennista tedesco, numero tre al mondo, ha battuto ai quarti in rimonta l'olandese Tallon Griekspoor in tre set con il punteggio di 6-7 (6), 7-6 (3), 6-4 in tre ore e 16' di gioco. In semifinale Zverev attende il vincitore del match Marozsan-Bergs.