Tennis, Ostapenko: "A Stoccarda sentivo di poter vincere"

"Sentivo che questa settimana sarebbe accaduto qualcosa, sentivo di poter vincere questo torneo. Mi sono sentita molto fiduciosa sin da lunedì ma è una sensazione che non ho voluto condividere con nessuno. Sono migliorata giorno dopo giorno giocando sempre meglio e alla fine penso di essermelo meritato. Oggi sapevo cosa avrei dovuto fare di diverso rispetto agli altri match giocati contro di lei". Così la tennista lettone Jelena Ostapenko, numero 24 Wta, vincitrice del Wta 500 di Stoccarda battendo la numero 1 Aryna Sabalenka. "Stoccarda è un torneo che mi piace molto, c'è una bella atmosfera sul Centrale e più in generale credo sia un evento molto ben organizzato - ha ancora riflettuto di fronte ai microfoni - Ora non avrò molti giorni di riposo perché già giovedì dovrò tornare in campo a Madrid, quindi oggi partirò per la Spagna e domani e dopodomani mi allenerò lì per farmi trovare pronta per il match", ha detto l'ex vincitrice del Roland Garros.