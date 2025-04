Il Madrid Open entra nel vivo. Nel Masters 1000 due azzurri in campo per il 2° turno: Cobolli affronta il campione di Barcellona, Holger Rune. Il 18enne Federico Cinà alla prova Korda. Debutto anche per Jasmine Paolini, 6^ testa di serie del Wta 1000, contro la britannica Boulter.