Tennis, Atp Indian Wells: 7 azzurri al via con Sinner numero 1

Sette italiani figurano nella lista degli iscritti in singolare maschile al Masters 1000 di Indian Wells in programma dal 2 al 16 marzo. Al via tutti gli azzurri attualmente in Top 50: Jannik Sinner (n.1 Atp), Lorenzo Musetti (17), Matteo Berrettini (33), Lorenzo Sonego (34), Flavio Cobolli (35), Matteo Arnaldi (39) e Luciano Darderi (46). Carlos Alcaraz tenterà di diventare il primo giocatore a trionfare per tre anni di fila a Indian Wells dopo la tripletta di Novak Djokovic (2014-16), anche lui nella lista degli iscritti anche se non è ancora rientrato in campo dopo l'infortunio all'Australian Open per cui si è ritirato durante la semifinale contro Alexander Zverev, un altro degli attesi protagonisti.