Tennis, Atp Halle: Bellucci si ferma, Collignon ai quarti

Mattia Bellucci si ferma agli ottavi al Terra Wortmann Open, l'ATP 500 sull'erba di Halle, in Germania. Nella sfida che metteva di fronte due qualificati, si è arreso 4-6 6-4 6-3 al belga Raphael Collignon, primo giocatore proveniente dalle qualificazioni a raggiungere i quarti di finale nel torneo dal 2021, quando ci arrivarono Basilashvili e Giron nel 2021. Domani Collignon affronterà Alexander Zverev, campione del Roland Garros, che ha vinto la nona partita di fila ed è diventato il giocatore con più partite vinte negli ATP 500 dal 2009, quando sono stati introdotti in calendario. Il numero 3 del mondo ha sconfitto 63 76(4) Yannick Hanfmann, numero 59, e raggiunto il suo 116° quarto di finale ATP. Collignon, imbattuto contro i mancini nel circuito maggiore, ha raggiunto il suo terzo e più importante quarto di finale nel circuito ATP dopo Bruxelles 2025 e Brisbane 2026, con l'obiettivo di diventare il quarto belga a raggiungere i quarti di finale ad Halle dopo Olivier Rochus (2005-06, 2009), Vliegen (2006) e Goffin (2016, 2019). Battendo Bellucci, si assicurerebbe il debutto in Top 50 il prossimo lunedì.