TENNIS, ATP FINALS: PASSO FALSO DI ALCARAZ, SCONFITTO DA RUUD

Passo falso per Carlos Alcaraz, numero 3 del ranking mondiale, alle Atp Finals di Torino. Lo spagnolo è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, numero 7 Atp, in due set: il punteggio finale è 6-1, 7-5. Alcaraz ha iniziato la partita cercando di mettere pressione da fondo campo all'avversario: strategia che ha funzionato solo parzialmente, perché Ruud ha trovato la 'giornata perfetta' in risposta al servizio, ottenendo due break nel primo set e chiudendo 6-1. Nel secondo set Alcaraz ha cambiato tattica, meno forza e più varietà nel gioco, con frequenti discese sotto rete, e il copione è cambiato, sfruttando anche un calo di Ruud. Il break al sesto gioco sembrava poter essere decisivo, ma il talento di Murcia ha avuto un nuovo passaggio a vuoto, permettendo all'avversario di rientrare sul 5-5. Troppi gli errori di dritto. Perplesso nel box è parso anche l'allenatore dell'iberico, che ha più volte scosso il capo. Poco dopo è arrivato il secondo break e infine il punto decisivo del 7-5.