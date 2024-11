TENNIS, ATP FINALS: KOOLHOF-MEKTIC BATTONO ZEBALLOS-GRANOLLERS E SI RILANCIANO

La coppia formata dall'olandese Wesley Koolhof e dal croato Nikola Mektic (numeri 3 del ranking mondiale) ha sconfitto in rimonta quella composta dall'argentino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers (numeri 2) nel secondo turno delle Atp Finals di Torino. Il punteggio finale è stato 4-6, 7-6 (6), 10-8. Per Zeballos e Granollers, considerati tra i favoriti per il successo finale, si tratta della seconda sconfitta in due partite. Con questa vittoria, invece, Koolhof e Mektic rilanciano le proprie ambizioni di arrivare alle semifinali.