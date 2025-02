Si ferma nei quarti il cammino di Luca Nardi al Dubai Duty Free Tennis Championships, ATP 500 che si concluderà sabato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il tennista italiano, n. 79 ATP, in tabellone come lucky loser, ha perso in tre set contro il qualificato francese Quentin Halys che si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (5). In semifinale Halys affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, che in precedenza ha sconfitto il croato Marin Cilic per 6-4, 3-6, 6-2.