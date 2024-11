Luciano Darderi esce di scena al primo turno del 'Belgrade Open', torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento indoor di Belgrado, battuto dal tedesco Daniel Altmaier in due set col punteggio di 7-6(1) 6-3. L'azzurro si era aggiudicato i due precedenti, l'ultimo dei quali a Perugia la scorsa estate in un Challenger.