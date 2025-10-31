Tennis, Atp Atene: Musetti chiede wild card per rincorsa a Finals

Lorenzo Musetti ha chiesto una wild-card per disputare il torneo Atp 250 di Atene, in programma da domenica 2 novembre sul cemento della capitale greca. Il tennista italiano si è iscritto al torneo ellenico che insieme a quello di Metz chiuderà la stagione 2025 a livello Atp. Il carrarino ha optato per questa scelta a causa della performance a Parigi del canadese Felix Auger-Aliassime che ah raggiunto la semifinale e si è portato a 90 punti di distacco dal toscano nella Race per il pass alle Atp Finals.