Buona la prima per Alexander Zverev nel torneo Atp sulla terra rossa di Amburgo, nella 'sua' Germania. Il numero 3 del mondo e numero 1 del seeding ha debuttato vincendo contro l'americano Aleksandar Kovacevic per 6-1, 7-6 (5). Passa il turno anche la testa di serie numero 3, il russo Andrey Rublev che ha sconfitto il bosniaco Damir Dzumhur per 6-4, 6-3.